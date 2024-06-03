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お値下げ★日本製・フレアーラインのゆったりブラウス
商品番号 K10563197062
商品名

お値下げ★日本製・フレアーラインのゆったりブラウス
ブランド名 ケレン
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...コットンカラー...ブラック袖丈...半袖（五部袖に近い）柄・デザイン...無地季節感...春、夏都内百貨店で購入しました。コットン100%、裾がフレアーに広がるラインと背中のタックが可愛いブラウスです。長すぎないのでボトムスとのバランスが取りやすく、ゆったりした着心地です。主観になりますが、密度の詰まったコットン生地で、盛夏を過ぎてからもお使い頂けると思います。肩幅48cm袖丈24cm身幅55cm着丈57cmホームクリーニング済みです。アイロンが苦手ですので洗いざらしでお届けします。２度着用しています。中古にご理解のある、どなたかお探しの方へ。即ご購入お受けいたします。BshopDRESSTERIORIENASLOBEnolley'sspic\u0026spanAmericanRagCiejournalstandardMACKINTOSHPHILOSOPHYTOMORROWLANDtheorymartiniqueunitedarrowsDeuxiemeClasseGALLARDAGALANTE　l'atelierdusavonbulledesavonGymphlexバンドカラー　モックネック
http://narcologia.ru/goods/secretarial569016.html
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