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- お値下げ★日本製・フレアーラインのゆったりブラウス
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商品詳細
素材...コットンカラー...ブラック袖丈...半袖（五部袖に近い）柄・デザイン...無地季節感...春、夏都内百貨店で購入しました。コットン100%、裾がフレアーに広がるラインと背中のタックが可愛いブラウスです。長すぎないのでボトムスとのバランスが取りやすく、ゆったりした着心地です。主観になりますが、密度の詰まったコットン生地で、盛夏を過ぎてからもお使い頂けると思います。肩幅48cm袖丈24cm身幅55cm着丈57cmホームクリーニング済みです。アイロンが苦手ですので洗いざらしでお届けします。２度着用しています。中古にご理解のある、どなたかお探しの方へ。即ご購入お受けいたします。BshopDRESSTERIORIENASLOBEnolley'sspic\u0026spanAmericanRagCiejournalstandardMACKINTOSHPHILOSOPHYTOMORROWLANDtheorymartiniqueunitedarrowsDeuxiemeClasseGALLARDAGALANTE l'atelierdusavonbulledesavonGymphlexバンドカラー モックネック
http://narcologia.ru/goods/secretarial569016.html
http://narcologia.ru/goods/mythic93035.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper78009.html
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