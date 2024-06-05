Noble コットンシャツ

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ノーブルのコットンシャツです！サラッとしているので、日焼けや冷房対策にも使っていただけると思います。身幅おおよそ56.5cm着丈おおよそ74cmUSED、自宅保管にご理解ください。#ノーブル#noble#シャツ#コットンシャツ