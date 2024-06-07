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ANK ゴシックカメオレースTOPS ジェイミーエーエヌケー
商品番号 L48577364085
商品名

ANK ゴシックカメオレースTOPS ジェイミーエーエヌケー
ブランド名 ジェイミーエーエヌケー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ばらうり，お値下げできません。アイランドストア（通販）で購入しました。ジェイミーエーエヌケーjamieゴシックカメオレースTOPS定価7950円です。一度も着用していません、服の趣味が変わってしまったので試着もせず保管しておりました。リボンは取り外しができるデザインです。以下公式より◎カメオのデザインが付いて、ゴシックムードが盛り上がるレーストップスのお目見えです♪首元の大きなリボンには、カメオが付いて、顔まわりに、甘辛なアクセントをONします。デコルテまわりは、レースがほどこされて、透け感があり、女の子らしさを演出◎プチハイネックで、上品さも兼ね備えたアイテムです☆リボン取り外し可店舗お問い合わせ品番622530162000素材表側：ナイロン92％　ポリウレタン8％　裏側：ポリエステル65％　綿35％カテゴリートップスシャツ・ブラウスブランドJamieエーエヌケー(ジェイミーエーエヌケー)原産国中国レース　フリル　肌見せ　白雪姫乃　地雷系　ゆらね　チェキ会　薔薇　カメオ　リボン　黒　黒レース
http://narcologia.ru/goods/conception182257.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis148344.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate193577.html

ANK ゴシックカメオレースTOPS ジェイミーエーエヌケー
ゴシックカメオレースTOPS - Jamie エーエヌケー(ジェイミーエー ...

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