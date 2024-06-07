ANK ゴシックカメオレースTOPS ジェイミーエーエヌケー

※ばらうり，お値下げできません。アイランドストア（通販）で購入しました。ジェイミーエーエヌケーjamieゴシックカメオレースTOPS定価7950円です。一度も着用していません、服の趣味が変わってしまったので試着もせず保管しておりました。リボンは取り外しができるデザインです。以下公式より◎カメオのデザインが付いて、ゴシックムードが盛り上がるレーストップスのお目見えです♪首元の大きなリボンには、カメオが付いて、顔まわりに、甘辛なアクセントをONします。デコルテまわりは、レースがほどこされて、透け感があり、女の子らしさを演出◎プチハイネックで、上品さも兼ね備えたアイテムです☆リボン取り外し可店舗お問い合わせ品番622530162000素材表側：ナイロン92％ ポリウレタン8％ 裏側：ポリエステル65％ 綿35％カテゴリートップスシャツ・ブラウスブランドJamieエーエヌケー(ジェイミーエーエヌケー)原産国中国レース フリル 肌見せ 白雪姫乃 地雷系 ゆらね チェキ会 薔薇 カメオ リボン 黒 黒レース



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