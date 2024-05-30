TITTY\u0026CO. フリルスリーブリボン半袖ブラウス

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ご閲覧ありがとうございます。TITTY\u0026CO.フリルスリーブリボン半袖ブラウスになります。サイズはフリーサイズになります。試着のみの着用でタグ付きです。すごくかわいいので一目惚れして購入したのですが、私には似合っていなかったため出品させて頂きます。定価¥6,930でした。【サイト本文】ディレクターPOYOプロデュースアイテム！透け感のある生地でも裏地付きで着やすさ抜群です◎幅広いシーズンで着ていただきやすいのもおすすめポイント。ボトムと合わせるのはもちろん、ジャンスカをレイヤードして着こなしても◎ブラウスリボンフリルホワイト白白ブラウスカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋