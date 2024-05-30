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Y2K USA製 ヒッピー サイケ スーベニア ピースマーク刺繍ムラ染キャミ
商品番号 O53472927748
商品名

Y2K USA製 ヒッピー サイケ スーベニア ピースマーク刺繍ムラ染キャミ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2KUSA製レゲエラスタヒッピーサイケ古着PARADISE\"SANFRANCISCO\"スーベニアピースマーク刺繍　レインボーカラータイダイムラ染キャミソールです。素材✔綿100％サイズ✔S実寸サイズ✔総丈51ｃｍ身幅36ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M10461（ネ）
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