Y2K USA製 ヒッピー サイケ スーベニア ピースマーク刺繍ムラ染キャミ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2KUSA製レゲエラスタヒッピーサイケ古着PARADISE\"SANFRANCISCO\"スーベニアピースマーク刺繍 レインボーカラータイダイムラ染キャミソールです。素材✔綿100％サイズ✔S実寸サイズ✔総丈51ｃｍ身幅36ｃｍユーズドで、若干の使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M10461（ネ）
http://narcologia.ru/goods/recuperation60821.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose900740.html
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