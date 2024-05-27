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- 62 EXO セフン 11番街特典 クリアトレカ
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商品詳細
EXO2018シーグリ11番街特典クリアトレカセフンこちらのトレカはプラスチック製のため、キズなどが付きやすいお品です。海外製品ですので、神経質な方の購入はご遠慮ください。お値下げ不可硬質ケースに入れて厚紙で補強し、ビニール袋に入れて発送いたします。即購入可能（コメント不要）※ご質問等がない場合はそのまま購入ください。質問のコメントいただいていた場合でも、先に購入手続きをいただいた方とお取引を進めさせていただきます。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/assessor140903.html
http://narcologia.ru/goods/organization277162.html
http://narcologia.ru/goods/approximate794320.html
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