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極美品✨COAH ショルダーバッグ 2way デンプシー シグネチャー デニム
商品番号 L62717398969
商品名

極美品✨COAH ショルダーバッグ 2way デンプシー シグネチャー デニム
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムCOACHコーチ2825DEMPESEYPATCH4COLORSデンプシーパッチショルダーバッグハンドバッグワンショルダー2way肩掛け斜め掛けCROSSBODYクロスボディポシェットシグネチャー総柄レインボーパッチビッグロゴ型押しゴールド金具チャーム付きキャンバスレザー革バイカラーデニムカラーネイビーオフホワイト紺色白色定価65000■サイズタテ:約13cmヨコ:約20cmマチ:約8cmショルダー:約81~120cm平置き実寸。■状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)■カラーネイビーホワイト■素材レザーキャンバス■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。■注意事項大手ブランドショップにて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。■返品についてこちらに責任がある場合は全て着払いにて対応させていただきますのでご安心ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:N316
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