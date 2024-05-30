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商品詳細
何年前の物かわかりません。自宅保管でほぼ使っていませんでした。表面に黒い汚れが何点かあります。写真で撮った箇所をご覧ください。素人が見ています、届いた際に掲載の無い汚れがございましてもご了承下さい。中に仕切りもあり自立するので通勤バックによさそうです！縦27横40マチ13横幅12
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