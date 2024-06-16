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商品詳細
ヴェリテクールストールVC-2350￥8,800WHTST青と白のストライプ約109cm約111cm薄手のコットンブロード生地を使用したストール昨年ヴェリテクールのHPにて購入家で試着しただけの未使用品です自宅保管しており、1度洗濯しています神経質な方はご遠慮ください#ヴェリテクール#ストール#コットン
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