美品　ルイヴィトン ハンドバッグ N51997

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ルイ・ヴィトンダミエトレヴィPMN51997落ち着いた優美さと幾何学的なモチーフが魅力的なダミエラインの、ローマのトレヴィの泉から名づけられた、曲線のフォルムが落ち着いた雰囲気のバッグ。長さ調節、取り外し可能なショルダーストラップ付。サイズ：W34×H25×D10.5cmカラー：エベヌ仕様：ファスナー開閉式内ポケット×1携帯ポケット×1 参考定価￥271,080（税込）付属品：ヴィトン専用袋無、箱無し。外側はめだつ傷や汚れは無し。中側も汚れありません状態はとても良いと思います。スレなどもありません。ハンドル部分、ショルダーストラップも傷などありません。お写真ご参照ください。あくまでも中古品のため神経質な方や気になる方は購入ご遠慮ください。ハンドバッグでもショルダーバッグにしても使えます。荷物もたくさん入ります。すり替え防止のため返品お断りします。即日発送可能です。高額商品ですので気になる点ありましたらお気軽にご質問ください。#ヴィトン#バック#ルイヴィトン#ブランド#美品#レディース