nop de nod*ஐドルマンスリーブ　ブラウス　シャツ　ドルマン袖　ランダム

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notch.（ノッチ）の「ドルマンスリーブシャツ（シャツ/ブラウス）」 - WEAR

素材···コットン(綿)カラー…ネイビー×ホワイト＊size平置き＊着丈：66㎝身幅：77㎝（脇下）多少の誤差はご了承ください#ナチュラル好きな方SUNVALLEY、ichi、nestrobe、tumugu、mizuiroind08Mab、soulberry、HEAVENLYなどナチュランお好きな方もෆ̈■即日発送□ドルマンスリーブ□ドロップショルダー□ランダムドット柄□丸襟□9分袖~長袖 。⋆︎⿻nopdenod／ノップドゥノッドランダムドットドルマンスリーブブラウス*ஐドルマン袖が可愛い ゆったりブラウスஐ薄くサラッとしたコットンの生地感で着心地も良い1枚です前を開けて羽織りとしても前だけタックインしても可愛いく着こなせると思います◯⚪︎身幅も広いのでゆったり着て頂けますよ◡̈薄手、9分袖なので長いシーズン着れそうです画像と実物で多少の色の違いが生じる場合がございますもう少し柔らかくネイビーとパープルを合わせた様な色合いです10枚目タグ写真の色味が近いかと思います画像が赤飛びしてる箇所有り。色褪せではありません目立った汚れダメージ等見当たりませんがあくまでも中古品になりますのでご理解頂ける方宜しくお願いします◡̈■プロフ必読お願い致しますリンネル大人のおしゃれ手帖Sunnycloudssoulberrypoudoudounopdenodpritサンバレーsunvalleyツクロイフェリシモmerlotnicoand…DgystudioCLIPブルーウィローtumuguhagumuサーカスパンツURBANRESEARCHSpick\u0026Spannicoand…UNITEDARROWSNATURALLAUNDRYjournalstandardOMEKASHIbulbul 08MabNumber18l'atelierdusavongrinnachukaraSOLUEUFHEAVENLYbluewillow mashukashu LintuLaulu Lupilien