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- 【LOWRYSFARM】ボリュームスリーブシャーリングブラウス
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商品詳細
ポリエステル素材なのでシワになりづらく、軽く着られます☆ウエスト部分がシャーリングデザインになっていて、メリハリのあるシルエットのブラウスです。写真8枚目のように、デニムパンツなどカジュアルなボトムと相性よく着ていただけます。タイトスカートなどのすっきりとしたシルエットのボトムとも相性◎※写真8枚目のデニムは商品に含みません。※写真7・9枚目の色味が実物にいちばん近いです。サイズ（cm）着丈59肩幅34胸囲129.2袖丈45裾周り134.7色···ブラウン袖丈···七分袖柄・デザイン···チェック
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