Ray BEAMS ソフトチュール　トップス　シースルー　シャーリング　黒

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下、商品詳細です。ブランド：RayBEAMS平置きサイズ：身幅約48着丈約52表記サイズ：なし素材：画像ご覧ください横方向にやわらかなゴムが縫い付けてある、シャーリングのデザインです。上記身幅サイズはゴムを伸ばさずに測った最小サイズです。【商品の状態】使用状況:試着のみ注意事項:裾、首元は切りっぱなしのデザインです。素材の特性上、切りっぱなし部分は全体的にうっすらと毛羽立ちがみられますが、購入時と変わりありません。また、保管により傷や汚れ等の劣化はみられませんが、あくまでも素人検品という点、ご了承ください。【その他】コメントなしでOKですが、プロフィールをお読みいただいてからのご購入お願いします。他にも多数出品中です☆是非ご覧ください！
http://narcologia.ru/goods/message485727.html
http://narcologia.ru/goods/revamp310522.html
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