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美品◆ヒステリックグラマー キャミソール レース ポップ サイケ ロリ 黒
商品番号 R70020558383
商品名

美品◆ヒステリックグラマー キャミソール レース ポップ サイケ ロリ 黒
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

。:゜○:.。・:*:ピートタウンゼンドの部屋・:*。:゜○:.。・:*:・゜★プロフィールをご覧いただいてからの購入、コメントお願いいたします。…゜*☆商品☆*゜…数回着用のヒステリックグラマーのキャミソールです。全体的にメッシュでシースルー。唇や目やポップなコラージュがプリントされています。まだまだ綺麗なお品かと思います。★サイズ表記FREE【平置き】脇の周り２３　身幅３７　丈脇から裾下まで３９(cm)※美品かとは思いますが、着用感匂いなどきになさる方やお店レベルのものをお求めの方はご遠慮ください。★まだまだ活用していただける商品ですが、中古品でございます。着られれば良いという方が購入して下さいm(__)m…*゜★発送★゜*…ゆうゆうめるかり便を予定してます^^他にも出品させていただいておりますのでよろしくお願いいたします♪カラー...ブラック季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/mythic950735.html
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