モーメンツゴーラウンド ダッフィー　14点セット

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商品詳細
モーメンツゴーラウンドゴールド ダッフィー 14点セット ★ディズニー40周年★ディズニー40周年 モーメンツゴーラウンドダッフィー 14点セットダッフィーセット•ベース （ルミナスゴールド）•モーメントパーツ （マイフレンドダッフィー）•イヤーパーツ （ダッフィー）•チャーム （ダッフィー）•クレイドル（ロイヤルタイプ）•チェーン （ゴールド）お城・D・U・F・F・Y・ミッキー・ミッキー8文字セットです★合計14個です。新品未開封です。即日発送します。他にもモーメントパーツがマイフレンドダッフィーになっているセットを出品しています。↓#candyダッフィー初期のキズ等ある場合がございますので神経質な方の購入はご遠慮ください。#ディズニー#40周年 #ミッキー #ミニー#ダッフィー#東京ディズニーリゾート#ディズニーランド#ディズニーシー #モーメンツゴーラウンド
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