ノースフェイス 半袖シャツ レディスL

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ダクロンQDコットンシャツのいうモデルです。150cmの女性にいただきました。綿との混紡なので、本格登山よりはデイリー、秋の低山ハイクとかにいかかがですか？半袖シャツは、ロングスリーブと合わせれば、比較的、通年使えます。