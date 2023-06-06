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ノースフェイス 半袖シャツ レディスL
商品番号 R15605261177
商品名

ノースフェイス 半袖シャツ レディスL
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダクロンQDコットンシャツのいうモデルです。150cmの女性にいただきました。綿との混紡なので、本格登山よりはデイリー、秋の低山ハイクとかにいかかがですか？半袖シャツは、ロングスリーブと合わせれば、比較的、通年使えます。
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