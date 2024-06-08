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MHL エムエイチエル TINY CHECK COTTON チェック コットン
商品番号 B75473433011
商品名

MHL エムエイチエル TINY CHECK COTTON チェック コットン
ブランド名 エムエイチエル
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！◯ブランドMHL◯カテゴリー　シャツ◯サイズ　1(M程度)肩幅:43身幅:53.5袖丈:24着丈:65※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。◯カラーカーキ◯状態　目立った傷や汚れはありません。【商品説明】軽く膨らみ、張り感のあるコットン素材のカラーレスシャツ。様々なスタイルと相性がよくデイリーに使いやすいアイテム。※他サイトにも出品しているので、売り切れの際はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/reboot217736.html
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