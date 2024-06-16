ストライプ　ボーダー　チューブトップ　シャツ　カットソー　フリル　新品　変形

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gallery☆可愛いカットソーです！新品タグ付きとても変わった形をしていますので人と被らないとおもいます♪こちらは出品悩んでいますので突然の消去あります。カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇S59OONS5AG36OOE