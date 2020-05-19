BARNEYS NEWYORK パールボタンとろみブラウス ネイビー

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商品詳細
◆バーニーズニューヨークのとろみブラウスです。◆サイズ38◆平置き採寸・肩幅約43cm・身幅約52cm・丈約47.5cm(前最短)59cm(後最長)・袖丈約53cm◆ネイビーです。◆色違いのオフホワイトも出品しています。
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