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BARNEYS NEWYORK パールボタンとろみブラウス ネイビー
商品番号 D33813341420
商品名

BARNEYS NEWYORK パールボタンとろみブラウス ネイビー
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆バーニーズニューヨークのとろみブラウスです。◆サイズ38◆平置き採寸・肩幅約43cm・身幅約52cm・丈約47.5cm(前最短)59cm(後最長)・袖丈約53cm◆ネイビーです。◆色違いのオフホワイトも出品しています。
http://narcologia.ru/goods/scissoring978796.html
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