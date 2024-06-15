エルメス カレジェアン ステップのアパルーサ ストール　カシミヤ　レディース

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#NAshopALL◎全額返金保証◎安心してご購入いただけるように説明文にない不具合があった場合には全額返金対応致します(*^-^*)必ず受け取り評価前にご連絡ください!!**+:。.。:+**+:。.。:+**+**+:。.。:+**+**+:。.。+**+**▼商品詳細・ブランド名：HERMES (エルメス)・商品名：カレジェアンステップのアパルーサストール・サイズ：約134×134cm・素材：カシミヤ70％/シルク30%▼付属品なし▼ランクAB▼コンディションところどころ糸引きが見受けられる状態です(写真6～10枚)写真枚数に限りがあるため、写真に写ってない同様の糸引き箇所がございます。使用に問題はなく、これからも長くご愛用頂けます(*´∀｀*)**+:。.。:+**+:。.。:+**+**+:。.。:+**+**+:。.。+**+**◆価値が落ちにくいブランド品は持っているだけで大切な資産になります♪◆1点限りの大特価につき、早い者勝ちです!!**+:。.。:+**+:。.。:+**+**+:。.。:+**+**+:。.。+**+**■購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店から仕入れており、鑑定済みの確実な正規品（本物）です。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。■ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品ブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#NAshopALL↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑管理番号：07216872/A5067E