未使用級 トプカピ トートバッグ A 4可 ターンロック チャーム

◆商品説明VACCHTTATOPKAPIバチェッタトプカピトートバッグ肩掛け可能A4収納可能ロゴチャームロゴ刻印裏地総柄レザーターンロックゴールド金具保存袋付きメンズレディースユニセックス◆カラーネイビー紺◆仕様開閉はファスナー内にオープンポケット:3ファスナーポケット:1◆サイズ縦：27cm横：35.5cmマチ：10cm持ち手：50cm平置き実寸着画はお断り致します。◆状態未使用れべる。著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入100%正規品です出品一覧ページです #icottoアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました。No.2302-61



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