【極美品】COACH ドリーマー 2wayショルダーバッグ ベージュ 30947

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商品詳細
COACHコーチドリーマー2wayショルダーバッグベージュ30947サイズ約W29cm×H19cm×D10cmハンドル約37cmショルダー約72～120cm一度室内で使用しただけのお品です。状態はお写真にてご確認ください。とてもきれいな状態ですが、あくまでも中古品になりますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。
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