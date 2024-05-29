SamanthaVega×ポケモンポーチ付ビニールバッグ(ゲンガー)数年前に発売された大人気商品です。今はもう手に入りません。ほとんど使用はしていませんし大きな傷などはありまんが神経質な方はご遠慮ください◆商品説明(公式から)◇SamanthaVega(サマンサベガ)のポケモンコレクションポーチ付ビニールバッグ（ゲンガー）中が透けるビニール素材のスクエア型のバッグ。バッグはゲンガ―をイメージしたパープルカラーです。付属のポーチには、ゲンガーがデザインされていて可愛い?ポーチとバッグを別で使うのも、ポーチをバッグの中に入れて、バッグの中から透けているゲンガーを楽しむのもどちらもオススメ。また、モンスターボール型のパスケースが付いていて、カードを収納しながらチャームのようにしても付けられるので、ポケモンの世界観を存分に楽しめます。◆サイズFREE(00)：[バッグ]幅26.5cm/高さ20cm/マチ11cm/持ち手上がり13cm/ショルダー：最長90cm/ショルダー：最短74.5cm/重さ746g[ポーチ]幅12cm/高さ12.5cm/マチ0.3cm/重さ64g素材···エナメル、ビニールカラー···パープル



サマンサベガ ポケモン コラボ ゲンガー パープル クリアバッグ ...



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サマンサベガの「ポケモン」バッグ、“ピカチュウ＆イーブイ”の顔 ...



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