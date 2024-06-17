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フルラ　クラッチバック　ショルダーバッグ
商品番号 M93504239063
商品名

フルラ　クラッチバック　ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック縦約17.5cm横約28cm幅3.5〜4cm
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