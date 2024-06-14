アクリル 絵の具 顔料 22ml 66本 画材 セット 63色 白3本黒2本

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商品説明【セット内容】基本色×55色、メタリック色×6色、蛍光色×2色、驚くほど63色のアクリル絵の具セットです。ブラシ×10本、キャンバス×3枚、パレット×1個、スポンジ×1個、パレットナイフ×1本がギフト付きで、実用性が抜群です。鮮やかな発色と豊富な色バリエーションが特徴的で、日常的に絵をかくのに最もよく使われる白3本と黒2本が入っており、簡単に混色して好きな色を作ることができます。合計66本の絵具セットとして、別々に色を補充することなくてもより長持ちでお使い頂かます。内容量：22ml/本。【耐水性と接着性に優れる】水で溶いても不透明調は変わらず、耐光で色褪せしにくいです。絵具を定着させるために、アクリル樹脂を使用しています。一度乾くと水に溶けにくくなり、定着してゴムのような状態になり、耐水性を発揮します。重ね塗りもしやすく乾燥するまでの時間も短いので、仕事やお絵かきも効率的に進めます。【様々な用途】ポスターカラーのような艶消しのカラーで、様々な素材とも相性が良いのが特徴です。ガラス、石、木材、プラスチック、壁、Tシャツ、キャンバス、スニーカーなどの表面に描けます。初心者から専門家まで使いやすい絵具セットで、お絵かきの好きな方に最適なプレゼントです。