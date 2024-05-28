プラチナ900 天然ダイヤモンドリング エタニティ サークル

材質...プラチナ品位900装飾...天然ダイヤモンド計0.35ctセンター0.10ctサイズ...12号画像の指輪と鑑別書をお送り致します使用しておりました私物の中古となります虹のような綺麗な光線がメレダイヤから出ます中央のダイヤは無色ダイヤと比べるとイエローカラー寄りになりますジュエリーですので厳重な梱包をお約束致しますメルカリ便ネコポスでのお届けになりますPtダイヤモンドエタニティリング



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