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- ヴィクトリアヴィクトリアベッカム Tシャツ イーストランド取扱
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商品詳細
ヴィクトリアヴィクトリアベッカムのさくらんぼ柄Tシャツになります。サイズはSです。着丈約63身幅約44肩幅約40袖丈約19.5です。使用感は少なく、まだまだ着用して頂けます。タグのステッチが解けておりますが、まだまだ着用可能と判断します。お探しの方にぜひ。#ヴィクトリアベッカム#ヴィクトリアヴィクトリアベッカム#さくらんぼ#チェリー#Tシャツ#VictoriaBeckham#VictoriaVictoriaBeckham#VICTORIAVICTORIABECKHAM#VICTORIABECKHAM袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/stepchild315052.html
http://narcologia.ru/goods/smear92004.html
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