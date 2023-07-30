ヴィクトリアヴィクトリアベッカム　Tシャツ　イーストランド取扱

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ヴィクトリアヴィクトリアベッカムのさくらんぼ柄Tシャツになります。サイズはSです。着丈約63身幅約44肩幅約40袖丈約19.5です。使用感は少なく、まだまだ着用して頂けます。タグのステッチが解けておりますが、まだまだ着用可能と判断します。お探しの方にぜひ。#ヴィクトリアベッカム#ヴィクトリアヴィクトリアベッカム#さくらんぼ#チェリー#Tシャツ#VictoriaBeckham#VictoriaVictoriaBeckham#VICTORIAVICTORIABECKHAM#VICTORIABECKHAM袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬