ロディスポット ブラウス リシェグラマー ドット ガウチョ

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商品詳細
(*´꒳`*)御覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)⭐️重要事項⭐️※掲載画像と掲載文章全て、二次加工やコピー含め、転載される事を固くお断りしております。無断使用されませんようお願い致します。【出品商品】トップス→ロディスポットパンツ→リシェグラマー【状態】新品【サイズ】M【モデル(着用画像)情報】身長153㎝体重43㎏【カラー】トップス→ホワイトパンツ→ブラック【商品詳細】トップス→ロディスポットのブラウスです(*´꒳`*)フリル袖が可愛いです♡パンツ→リシェグラマードット柄ワイドパンツです(*´꒳`*)ウエストゴム入り、裏地有り◎丈が長すぎず履き心地楽ちん♪私の身長でもペタンコ靴で履ける程度です♪#shokora着画コーデ
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