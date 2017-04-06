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ハンドメイド作家　リネン　グレーチェック　半袖ブラウス　Ｌ新品
商品番号 R75107247472
商品名

ハンドメイド作家　リネン　グレーチェック　半袖ブラウス　Ｌ新品
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフ白×グレーのリネン地のブラウスです。生地をしっかり洗い込んだことにより、膨らみのある優しい風合い杢調のグレーにオフ白のシックでカジュアルな色合いは大人の方向けで上品です丈短なので、スカートや、ワイドパンツの相性も抜群です。胸に一つポケット有り晩夏から秋に向けて着て頂けます肩幅：37cm身幅：54cm袖丈：19cm着丈：55cm裾幅：64cm新品カラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...チェック素材...リネン季節感...春,夏
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