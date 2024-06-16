JAYRO 配色パイピングブラウス

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試着のみの着用です。【デザイン・シルエット】配色カラーが可愛いキレイめブラウス。【カラー】シロ【スタイリングポイント】キレイめにもカジュアルにも、ボトム次第で幅広く楽しめる万能ブラウスです。きれいな素材感なのでトップスをアウトして着てもキレイな印象にまとまるのも嬉しいポイント◎オフィススタイルにピッタリのアイテムです◎定価:5,170円