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【新品・タグ付き】リリ ストライプ ドッキング ストラップ取り外し 半袖 シャツ
商品番号 X49394527114
商品名

【新品・タグ付き】リリ ストライプ ドッキング ストラップ取り外し 半袖 シャツ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。【商品】LiLiリリストライプドッキングストラップ取り外し可半袖ロングシャツTシャツ【カラー】白ホワイト/黒ブラック/他【素材】綿100%別布①:綿100%別布②:ポリエステル100%【サイズ】F【寸法】着丈97.5cm/身幅64cm/裾幅64cm注)多少の誤差はご了承ください【販売価格】5,980円―――――――――――――――――――――――――【商品説明】プリントTシャツとストライプの、異なる生地感がドッキングした個性的なロングシャツです。ワンピース風に着用したり、パンツやトレンカと合わせるのもおすすめ。韓国ファッションが好きな方、またマタニティとしてもおすすめです。◇ジップポケットについているストラップは取り外し可で、ストラップとして使用できます。―――――――――――――――――――――――――新品未使用ですが素人保管のため、神経質な方のご購入はお控えください。自宅保管にご理解いただける方のみ宜しくお願い致します！………………………………………………………………………………⚠️プロフ必読お願いします柄・デザイン...ストライプカラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック
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