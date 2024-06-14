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値下げ　バーバリーの半袖ニット
商品番号 A66500908181
商品名

値下げ　バーバリーの半袖ニット
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンストライプ模様が若干光沢がありおしゃれな感じです。断捨離につき出品します。サイズは2となっていますがMサイズくらいです。
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