イタリア製 ウール コート レディース フロッキー柄 圧縮ウール

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イタリア製独特の高いデザイン製と暖かさが特徴的なコートです。コート地のウール×グレーがモード感を演出してくれます。花柄がとても可愛いデザインです。圧縮ウールとは、天然繊維のウールを圧縮させてやや厚みのある生地に仕上げたもので、暖かくふんわりした着心地になります。■仕様・イタリア製/madeinItaly・サイズ:ワンサイズ 着丈約89cm 袖丈約60cm 肩幅約48cm 胸囲部分約120cm#k＆tショップこちらから他のアイテムもご覧になれます❣️usedである事、自宅保管である事にご理解の程よろしくお願いします。素人ながら検品はしておりますが見落としがありましたらご了承ください。素材···ウールカラー···シルバー着丈···ロング柄・デザイン···花柄フード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬