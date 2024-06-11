【値下げ】Cartier マスト ドゥ カルティエ ミニウォレット グリーン系

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2021年12月に購入し、1年半使用しました。小銭とカードをメインに収納できるミニウォレットです。パッと見は綺麗に見えるのでまだまだ使用していただけると思います。定価¥50,000程度で購入しました。ーーー汚れや傷などについては・カルティエマーク部分にこすれ・若干の変色(画像3)・背面にこすれ・小さな傷やへこみ(画像4)・中面もこすれ・汚れ(画像5)・小銭入れ部分に小銭の汚れ付着(画像6)です。ーーー布袋・箱・紙袋有りますので、ご入用でしたらお付けできます◎即購入可能です♪ご質問などありましたら、お気軽にお声掛けください^^＊#財布#カルティエ#Cartier#ミニウォレット#カードケース#小銭入れ