MARNI フラワーマーケット ピクニックバッグ ステンシル/ホワイト

※再々値下げしました■最終価格■☆MARNIマルニフラワーマーケットピクニックバッグステンシル/ホワイト23SS新作今夏こちらで購入しましたが、未使用のまま自宅保管しておりました以下購入先より～ご参考ください～--------------------------------------------------------------------------【マルニマーケットPP製ピクニックバッグ☆新作☆】丈夫なポリプロピレン素材を使用した編み込み模様が特徴、スクエアフォルムでバイカラーのウォーブンショッピングバッグ。エスニック調のデザインがコーディネートのポイントになります。カラー：ホワイトサイズ：W23×H22xD14cmハンドルの高さ：16cm素 材：ポリプロピレンハンドメイド製品の為、形が不揃いな場合があります。固体差により若干誤差がある場合がございます。※こちらは海外並行輸入品です。国内正規代理店とは仕様が異なる場合があります。ご理解の上でご購入お願い致します。完璧を求める方は申し訳ありませんが、ご購入をお控えください。※返品はいたしかねます。--------------------------------------------------------------------------…出品にあたり改めてチェックしましたところ、大きく目立った汚れキズ等はありませんが、もし見落としがありましたら申し訳ありません(購入時からの状態のままです)付属品：紙タグあり、保存袋なし※くれぐれも神経質な方はご遠慮頂き、細かいことは気になさらない方ご購入ください持ち手を軽く中に入れて、なるべく型崩れのないよう梱包し、宅急便にて発送いたしますどうぞよろしくお願いいたします(宅急便送料・手数料込/値下げ不可)



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