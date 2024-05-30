【新品タグ付き】PUNYUS サイゼリヤロゴTシャツ サイズ3

商品を閲覧頂きありがとうございます。○ブランドPUNYUSプニュズ○アイテムサイゼリヤロゴTシャツ○サイズ3詳細は画像10枚目をご確認ください○状態新品未使用タグ付き○購入先日本流通自主管理協会加盟店（AACD）即購入OKです！発送は全商品送料込、匿名配送追跡可能(らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便)です。コメントにてやり取り中でも即購入された方が優先となりますので予めご了承ください(\u003e_\u003c)気持ちの良いお取引をこころがけておりますよろしくお願いしますカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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