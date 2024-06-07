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【極美品】OLD ENGLAND オールドイングランド ブラウス　花柄　コットン
商品番号 X57189702253
商品名

【極美品】OLD ENGLAND オールドイングランド ブラウス　花柄　コットン
ブランド名 オールドイングランド
特別価格 税込 1,547 円
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商品詳細

【極美品】OLDENGLANDオールドイングランドブラウス花柄総柄胸元リボンホック前ボタン綿コットン　100%デコルテが強調される女性らしいシルエット。全面隠しボタンや細いリボンは上品なお仕立てとなっております◎●サイズ　38●実寸　肩幅　ラウンドスリーブ　身幅　約46cm　着丈　約60cm　(素人採寸の為　参考まで)●状態　全体的に綺麗です◎　目立つ汚れ・破れ等見当たりません◎●発送　1日~2日で発送いたします●古着につき　ご理解・ご承諾のうえご購入下さいませ
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