DOUX ARCHIVES パール釦ストライプクロップドシャツ

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商品詳細
2023SSNAVY：166cm着用サイズ：F一度着用しましたが似合わない為出品します！今流行りのショート丈を上品に着れます。自宅保管の旨ご了承ください。【商品説明】クロップド丈とパール釦がトレンドライクなシャツ・シンプルなシャツにクロップド丈が新鮮・パールボタンが女性らしいさをプラス・ハイウエストのボトムスと合わせてスタイルアップ・綿素材のほどよいハリ感と柔らかさがあり、抜け感のある着こなしが可能透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：やや薄手
http://narcologia.ru/goods/forthcoming208092.html
http://narcologia.ru/goods/Addict314018.html
http://narcologia.ru/goods/unusable155374.html
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