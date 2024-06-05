DOUX ARCHIVES パール釦ストライプクロップドシャツ

2023SSNAVY：166cm着用サイズ：F一度着用しましたが似合わない為出品します！今流行りのショート丈を上品に着れます。自宅保管の旨ご了承ください。【商品説明】クロップド丈とパール釦がトレンドライクなシャツ・シンプルなシャツにクロップド丈が新鮮・パールボタンが女性らしいさをプラス・ハイウエストのボトムスと合わせてスタイルアップ・綿素材のほどよいハリ感と柔らかさがあり、抜け感のある着こなしが可能透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：やや薄手



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