【美品】ルイヴィトン 長財布 タイガ レインボー ブラザ

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ご覧いただきましてありがとうございます(^^)お取引は交渉中であっても、ご購入いただいたお客様が最優先とします！無言での即購入・お取引も大丈夫です！《商品説明》・簡易状態：A（使用感の少ない綺麗な中古品）・ブランド：ルイヴィトン・カテゴリ：財布・特徴：長財布・色：ブラック＋レインボー・購入先：中古販売店・コメント 稀少なレインボーの長財布です 使用感の少ない綺麗な状態です・状態 全体スレ小 割れ小 ・サイズ 19cm*10cm*2cm カード*16 コイン有・付属品 箱 保存袋#財布#長財布#LOUISVUITTON#ルイヴィトン