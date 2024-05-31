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金沢一彦 「死と変容」 エッチング
商品番号 Q81028087885
商品名

金沢一彦 「死と変容」 エッチング
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金沢一彦の作品を見馴れた方には、驚かれると思いますが、初期の作品で珍しい物です。鉛筆サイン、タイトル、エディションが入っています。1/50と少数で1番です。シートサイズは縦横約27.5×20cmです。
http://narcologia.ru/goods/symmetric298045.html
http://narcologia.ru/goods/encourage681472.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement488899.html
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