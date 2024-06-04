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アンテプリマ　ワイヤーバック
商品番号 O56101282175
商品名

アンテプリマ　ワイヤーバック
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ…縦22、横35、マチ2.5カラー…ベージュマットなお色目になります。数回の使用です。裏地付きです。ワイヤーとサテンリボン編みで、長財布等も入り、ちょうど良い大きさで使いやすい大きさかと思います。夏だけでなく、冬にも使える色です。
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