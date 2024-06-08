人気】FENDI フェンディ マフラー スカーフ ストール ズッカ 総柄 レア ...

～アイテム～FENDIリバーシブルズッカマフラー※大手ブランド取扱店にて購入～ギミック～ズッカリバーシブル～サイズ表記～全長158幅30※平置き実寸になります。※着画はお断りいたします。～素材～アクリルウール～状態～目立った傷や汚れなし～カラー～ズッカ※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。～配送～支払い完了後、通常2.3日で発送を心掛けております。諸事情で遅れる場合がございますのでご了承ください。～最後に～必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。その他にも様々な商品を出品しておりますので是非ご覧下さいm(__)m↓↓↓#EMIT～管理番号～4037-



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