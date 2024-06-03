センスオブプレイスバイアーバンリサーチ　長袖カットソー　ブラウン

2点以上のおまとめ買い大歓迎です♪お気軽にご利用下さい♪（同梱割ご希望の方はおまとめ買いからご購入を よろしくお願いいたします。)サイズ 約㎝身幅48着丈74/80ゆき75目立った汚れやダメージなどなく状態は良好です。あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので折りジワにご了承ください。その他多数出品しておりますので是非ご覧ください！Z0808843180019カラー...ブラウン袖丈...長袖ネック...クルーネック柄・デザイン...無地



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