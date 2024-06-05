お値下げ　美品　アニエスベー　agnes b.日本製　トリアセテート　ブラウス

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カラー···ブラックagnesb.サイズ 身幅45.5総丈56ゆき35アニエスベーのトリアセテート素材の薄手のブラウスになります。定価:25.300円両サイドにスリットが入ってます。1度着用し、ホームクリーニング済みの中古品です。気になる方はご購入をお控え願います。コンパクトに畳んで発送する為たたみジワ等、ご了承願います。