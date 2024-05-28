indivi［洗える袖コンシャス］スリーブブラウス

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袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめご覧いただきありがとうございます。2023SSレビューにもあるように軽い素材です。白ではないので透けません。定価9900size151回着用しています。神経質な方はご遠慮ください。【デザインポイント】シボ感が特徴のジャージ素材トップスです。袖には折り紙のようなタックデザインを施し一枚でも存在感の出るアイテムに。夏のシンプルなコーディネートにも華やかさが出ます。コンパクト過ぎず、すっきりと見えるサイジングで肌離れも良く涼しく着ていただけます。Tシャツ感覚で着られるほど伸縮性があるので着心地もラクチンなのもポイントです。【スタイリングポイント】デイリーカジュアルにはデニム合わせでも女性らしいスタイルを演出してくれます。◆コンビニ支払いをご希望の方は、購入前に支払い予定日をご連絡ください。