【新品】スタニングルアー　バックUリブフィットキャミ　Mサイズ

大胆に開いたバックスタイルが特徴のリブキャミソール。インナー感を軽減するリブ素材を使用し、ファッション性のある仕上がりに。背中開きのトップスだけでなく、薄手のジャケットやシャツ、カーディガンなど、様々なアイテムのインナーとして万能な一枚です。購入した物の、着用の機会がなさそうなので新品のうちにお譲りします。サイズ Mカラー ブラックカップ···カップあり季節感···春、夏、※ご購入後のキャンセル、返品はお断りしています。購入時の金額¥11,000



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