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ヒステリックグラマー パフスリーブ半袖シャツ M
商品番号 Q44553012028
商品名

ヒステリックグラマー パフスリーブ半袖シャツ M
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【お値下げ中】ヒステリックグラマーパフスリーブ半袖シャツサイズMタグがサンプル表示の為、素材表示なし綿100%だと思います。参考価格17800＋税新品購入後2回使用。洗濯後、自宅保管品です。可愛いのですが、思いのほかパフスリーブが似合わなく出品することにしました。これからの季節にぴったりです〜！※神経質な方は苦手な為ご遠慮ください！お値下げしました！
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