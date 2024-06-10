ヒステリックグラマー パフスリーブ半袖シャツ M

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商品詳細
【お値下げ中】ヒステリックグラマーパフスリーブ半袖シャツサイズMタグがサンプル表示の為、素材表示なし綿100%だと思います。参考価格17800＋税新品購入後2回使用。洗濯後、自宅保管品です。可愛いのですが、思いのほかパフスリーブが似合わなく出品することにしました。これからの季節にぴったりです〜！※神経質な方は苦手な為ご遠慮ください！お値下げしました！
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