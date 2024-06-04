マジョレナ　majorena 　シワシャツ　カジュアル　ジャケット　値下げ

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数ある商品の中からこちらをご覧いただきありがとうございます！majorena（マジョレナ）の英字ロゴシャツです。元々シワがあるシャツで、下側は切りっぱなしのようなデザインです。マジョレナの文字が入ってて、とてもかわいいです。水着と合わせたり、インナーと合わせたり、シャツ一枚で着たりと、楽しめると思います。春夏秋冬組み合わせ次第で、使っていられそうです。こちらは母親が所持してたもので中古なのですが、数回着用しております。襟汚れや毛玉、汚れなどもないのでまだまだ着用できると思いますが、長期自宅保管のためご理解ある方にお願い致します。春、夏、秋などにいかがでしょうか？折り畳みジワ等ご了承ください。猫飼ってるため毛などつく可能性ございます。コロコロ致しますが、お許しください。■SIZE たしか フリーサイズ だと思いますが、S〜M向けかなと思います。素材綿おまとめ歓迎致します。#にゃんにゃんコスプレお洋服の新しい順で検索するとお洋服一覧でます！LIZmelo、INGNI、dazzlin、proportionbodydressing、OLIEVEdesOLIEVE、SPINNS、Honeys、UNIQLOなどcancanJJINEDHeatherZARAEGOISTEMODAwithriendaRESEXXYRadyCECILMcBEEonewaymocoa'sZARADURASH\u0026MユニクロしまむらGUscolarスカラーイズスカラーネネット Ne-netツモリチサト TSUMORICHISATOメルシーボークー mercibeaucoup,isscolarparityパリティスカラーパリティイズネネットシェリーラファムグーグーワールドフランシュリッペrna-nコスプレXガールイーハイフンリベット\u0026サージワールドワイドラブサマンサモスモスレトロガールスタディオクリップアズノウアズアローレイカズンプードゥドゥローリーズファーム好きな方にも！色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···コットン(綿)青、ネイビー、黒