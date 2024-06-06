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ハンドバッグ オーストリッチ 本革 レザー 黒 冠婚葬祭 卒業式 ゴールドマーク
商品番号 X53127438088
商品名

ハンドバッグ オーストリッチ 本革 レザー 黒 冠婚葬祭 卒業式 ゴールドマーク
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズH約20㎝×W約26㎝×D約9㎝カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革オーストリッチ10年以上前に12万円程で購入しました。1度使用したのみで、長期保管品になります。外観は状態良いかと思います。内側は長期保管による劣化が感じられます。メンテナンスも念頭の上ご検討下さい。送料はこちらで持ちます。画像の物が全てです。
http://narcologia.ru/goods/waveform924117.html
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