ハンドバッグ オーストリッチ 本革 レザー 黒 冠婚葬祭 卒業式 ゴールドマーク

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商品詳細
サイズH約20㎝×W約26㎝×D約9㎝カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革オーストリッチ10年以上前に12万円程で購入しました。1度使用したのみで、長期保管品になります。外観は状態良いかと思います。内側は長期保管による劣化が感じられます。メンテナンスも念頭の上ご検討下さい。送料はこちらで持ちます。画像の物が全てです。
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