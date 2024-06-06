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リネンワンピース♪作家さん⭐︎かあさん服
商品番号 F46254263766
商品名

リネンワンピース♪作家さん⭐︎かあさん服
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気作家さんのワンピースです。試着のみで、クローゼットにて保管しておりました。作家さんのネットショップにも同じ服が載ってます以下、オンラインショップの内容を引用。かあさん服　ノースリーブ締め付けがつらいつわり期ぽんぽんお腹の臨月期ワンピースを着られない授乳期もちろんその後もふんわりゆるめのデザインと授乳ができる様深くVを開けた襟まわりはかあさんに寄り添う服ですカラー　生成り／墨サイズ　F生地　リネン100%ウエスト部分のひもは、ワンピースと同じ色と生成りの2本のひもが通っています。ギュッと絞って前や後ろでしばったり、サイドにそのまま下げたり、1本だけ縛ったり…などなど、アレンジが楽しめます♪とても上質なリネンです。また、ママさんではなくても、V字の襟はスッキリと見えてどなたが着ても素敵です。色　墨黒着丈　120cm肩幅　55cm切り替え部分の身幅　55cm襟回りは写真参照ください小さく折り畳んで、また圧縮しての発送になる場合がございます。予めご了承ください。#te_teの服#作家さんもの#ハンドメイド#ハンドメイドワンピース#マタニティ#授乳期#ナチュラル#ナチュラル服#ワンピース#リネン#リネンワンピース#かあさん服#ママ服
http://narcologia.ru/goods/enquire483589.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox302139.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral440432.html
リネンワンピース♪作家さん⭐︎かあさん服
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